Nieuwe deuntjes beiaardklokken brengen hulde aan Beethoven en Van Boeckel Kristof De Cnodder

08 november 2019

16u05 1 Lier De beiaardklokken van de Lierse Sint-Gummarustoren produceren sinds kort andere deuntjes. Naar jaarlijkse gewoonte ‘herprogrammeerde’ stadsbeiaardier Koen Van Assche het achterliggende mechanisme. Van Assche moest daarvoor niet minder dan tweeduizend pinnen in de zogenaamde springtrommel op een andere plek steken.

Elke zaterdagmiddag bespeelt Koen Van Assche zelf het beiaardklavier van de Sint-Gummaruskerk, maar op andere momenten produceren de klokken ook muziek via een automatisch systeem. Elk kwartier weerklinkt er een andere melodie. De keuze van die liedjes wordt ongeveer om het jaar gewijzigd.

Dit keer werd er onder andere gekozen voor muziek van Ludwig van Beethoven. In 2020 is het immers exact 250 jaar geleden dat de beroemde componist werd geboren. Verder zal in het komende jaar ook vaak een huldelied voor de bekende Lierse kunstsmid Louis Van Boeckel weerklinken. Van Boeckel overleed exact 75 jaar geleden.