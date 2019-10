Nieuw vaardigheidscentrum Sint-Aloysiusinstituut is extra troef voor zorgopleiding Kristof De Cnodder

25 oktober 2019

Het Sint-Aloysiusinstituut in de Lierse Kolveniersvest verbouwde recent enkele bestaande leslokalen tot een zogenaamd vaardigheidscentrum. “De leerlingen uit onze zorgopleidingen kunnen in de vernieuwde vleugel op een erg realistische wijze hun vaardigheden inoefenen”, zegt schooldirectrice Sabine De Keyser.

Het Sint-Aloysiusinstituut had uiteraard al verschillende praktijklokalen voor de zorgkundigen in spe, maar nu werd één en ander gecentraliseerd. “In het nieuwe vaardigheidscentrum hebben we onder andere een tillift, een keuken en een badkamer. Zo werd er een realistische ‘werkomgeving’ gecreëerd voor onze scholieren”, legt Sabine De Keyser uit. “Op deze manier krijgen ze de kans om bepaalde zorgtaken te leren combineren. Vroeger was het daarvoor vaak wachten tot ze ergens stage gingen lopen, maar nu kunnen ze dus ook op school al geïntegreerd leren werken.”

De school kocht in één moeite nieuwe, didactische poppen aan waarmee de leerlingen kunnen oefenen. Er zijn poppen voor alle levensfases, van baby tot bejaarde. “We hebben ons vaardigheidscentrum nu twee weken in gebruik en de eerste reacties van scholieren en leerkrachten zijn erg positief”, besluit Sabine De Keyser.