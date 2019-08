Nieuw skatepark is klaar voor de dienst Kristof De Cnodder

14 augustus 2019

17u37

Het vernieuwde stedelijke skatepark van Lier werd woensdagnamiddag met de nodige toeters en bellen geopend. Het oude skaterrein aan jeugdcentrum Moevement was stilaan versleten en daarom besliste het stadsbestuur om 100 000 euro te investeren in een nieuwe infrastructuur.

Liers schepen van Jeugd Rik Verwaest (N-VA) mocht de feestelijke opening op gang brengen. Verwaest waagde zich zelf echter niet op een skateboard. “Vroeger speelde ik wel eens skatespelletjes op mijn computer, maar echt skaten heb ik nooit gedaan en dus heb ik me er nu wijselijk niet aan gewaagd”, lacht Verwaest.

Een aantal meer getalenteerde skaters deed wél mee aan een door de jeugddienst georganiseerde wedstrijd. De sportievelingen in kwestie konden zich uitleven op een geïntegreerd skatepark in gegoten beton, met een totale oppervlakte van 925 vierkante meter. De gebruikers waren over het algemeen zeer te spreken over de vernieuwingsoperatie. Overigens werden de lokale skaters van in het begin nauw betrokken bij het ontwerp. Zowel beginners als gevorderden zouden aan hun trekken moeten kunnen komen.