Nieuw restaurant A Casa Mia brengt stukje Puglia naar Lierse Grote Markt: “Onze passie voor eten overbrengen op de Lierenaars” Kristof De Cnodder

15 juli 2020

15u13 3 Lier Een stukje Puglia op de Lierse Grote Markt: zo kan je het gloednieuwe Italiaanse restaurant A Casa Mia misschien nog het best omschrijven. De familie Miloti, met roots in de hak van de laars, wil haar zuiderse passie voor eten graag delen met de Lierenaars. “Dit was een unieke kans om samen in een horecazaak te stappen.”

Trattoria A Casa Mia opende eind vorige week de deuren. De zaak neemt de plaats in van diVerso, een Italiaans restaurant dat het slechts een klein jaar heeft volgehouden. “Mijn zus Amelia (23) en haar man Michele (26) hebben in diVerso gewerkt. Op een gegeven moment vertelde hun baas hen dat hij een overnemer zocht. Die opportuniteit hebben we samen gegrepen”, zegt Fiona Miloti (21), die namens haar familie het woord voert. “We zochten al langer een eigen restaurant dat niet te groot was en het lot bracht ons naar Lier. De passie voor eten zit in ons bloed en dat gevoel willen we graag delen met de mensen hier.”

Nadat papa enkele jaren in dienstverband had gewerkt, vond hij het een mooi moment om zelf een zaak op te starten. Extra leuk is dat we nu dus in familieverband kunnen samenwerken Fiona Miloti

Het was vader Giulio Miloti (50) die een jaar of zes geleden als eerste in België (meer bepaald in Turnhout) belandde om er te gaan werken in een restaurant. Niet veel later volgden vrouw Magnolia (52) – een warmbloedige Italiaanse ‘mamma’ – en twee van de drie dochters. “Na enkele jaren in dienstverband te hebben gewerkt, vond papa het een mooi moment om zelf een zaak op te starten. Het is altijd interessanter als je voor eigen rekening kan werken”, glimlacht Fiona Miloti. “Extra leuk is dat we nu dus in familieverband kunnen samenwerken. Normaal hadden we al in maart de deuren willen openen, maar de coronacrisis zorgde voor vertraging. Hopelijk komen we nu niet te veel hindernissen meer tegen.”

Positieve reacties

De eerste dagen zijn trouwens goed verlopen voor A Casa Mia. “We kregen meteen wat volk over de vloer en de reacties waren positief”, geeft Fiona Miloti nog mee. “Zowel ons interieur als onze menukaart, met enkele specialiteiten uit onze geboortestreek Puglia, lijken in de smaak te vallen. Het mooiste bewijs is dat één klant al vier keer in vijf dagen is terug geweest. We gaan ons uiterste best doen om het gegeven vertrouwen niet te beschamen. We hebben overigens al kunnen vaststellen dat de Lierenaars erg vriendelijk zijn en dat heel wat mensen hier een woordje Italiaans spreken. Dat laatste was een aangename verrassing.”

A Casa Mia is dagelijks open vanaf ’s middags. Meer info op www.acasamia.be.