Nabestaanden Marc Brants organiseren benefiet voor ‘Een Hart voor ALS’: “Mooi dat papa ook na zijn dood zo veel volk op de been krijgt” Kristof De Cnodder

10 februari 2020

21u31 0 Lier Op zaterdag 15 februari vindt in het logecomplex van voetbalclub Lierse Kempenzonen Uit den Bocht plaats, een eetdag met fuif ten voordele van Een Hart voor ALS. De organisatie is in handen van enkele familieleden en vrienden van Marc Brants, die drie jaar terug overleed aan de gevolgen van zenuw-spierziekte ALS. “Het is mooi dat papa ook na zijn dood nog mensen samenbrengt”, zegt zoon Robin Brants.

Op 19 februari 2017 – de dag van zijn 56ste verjaardag - overleed Marc Brants. De levenslustige schooldirecteur uit Lier kampte enkele jaren met ALS en uiteindelijk werd die strijd zo zwaar dat Marc koos voor euthanasie. Bijna dag op dag drie jaar later wordt er ter ere van Marc een benefiet georganiseerd waarvan de opbrengst is bestemd voor de vzw Een Hart voor ALS. Onder andere Marcs zonen Jeroen en Robin en enkele trouwe vrienden zetten het evenement op poten.

Vierhonderd eters

“Op één of andere manier was papa’s sterfdag eigenlijk een mooie dag”, blikt zoon Robin terug. “Het was papa’s wens om te gaan en we hebben op een gepaste manier afscheid kunnen nemen. Dat hielp bij het verwerkingsproces. Nadien groeide gaandeweg het idee om een benefiet te organiseren. Enerzijds om geld in te zamelen in de strijd tegen ALS, anderzijds om familie, vrienden en kennissen nog eens samen te brengen. Mijn vader kwam graag onder de mensen en ik stel vast dat men hem nog niet is vergeten. Zo hebben we voor ons eetfestijn meer dan vierhonderd inschrijvingen. Het is mooi dat papa ook na zijn dood zo veel volk op de been kan krijgen.”

De datum van de benefiet is niet toevallig gekozen en ook de locatie blijkt gelinkt aan Marc Brants zaliger. “Halfweg de jaren ’90 leerden Marc en ik mekaar kennen op Lierse”, vertelt boezemvriend en medeorganisator Sven Vinck. “Het was vriendschap op het eerste gezicht (lacht). Later zijn we nog heel vaak samen naar Lierse gaan kijken. We zijn dan ook heel blij dat we met onze benefiet in het Vanderpoortenstadion terecht konden. De faciliteiten die we hier treffen zijn prachtig en de club stelt haar businesscomplex quasi gratis ter beschikking. Een mooie geste, die we erg appreciëren. Verder is het goed om weten dat ik ooit nog samen met Marc een evenementenbureau had. De ervaring van toen kwam nu goed van pas bij het organiseren van de benefiet.”

Een lach en een traan

De naam van de benefiet – Uit den Bocht – verwijst naar de foto op Marc Brants’ doodsprentje. Daarop is Marc afgebeeld die in motoroutfit naar een bochtige bergweg ligt te kijken. “Met al die symbolische verwijzingen zal de herinnering aan Marc tijdens de benefiet nooit ver weg zijn. Het wordt ongetwijfeld een dag met veel gelach en af en toe een traan”, mijmert Sven Vinck. “We kijken er erg naar uit. Papa zou dit een heel tof initiatief hebben gevonden”, besluit Robin Brants.

De inschrijvingen voor het etentje zijn intussen afgesloten. Kaarten voor de Uit den Bocht fuif zijn de avond zelf nog te koop en kosten vijf euro. De party begint om 20 uur.