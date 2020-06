Na versoepeling coronamaatregelen: Liers vrijetijdsaanbod opnieuw wat groter Kristof De Cnodder

08 juni 2020

15u40 10 Lier Nadat de Nationale veiligheidsraad vorige week enkele versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigde, breidt het Lierse stadsbestuur het plaatselijke vrijetijdsaanbod (UiT in Lier) vanaf woensdag 10 juni weer uit. De stad benadrukt wel dat de intussen bekende veiligheidsvoorschriften in het kader van de coronacrisis te allen tijde dienen nageleefd te worden.

Om te beginnen heropent Bib de Fé de deuren (van maandag tot en met vrijdag tussen 15 en 19.30 uur en op zaterdag tussen 10.30 en 14.30 uur). Het leescafé is opnieuw toegankelijk als leesruimte, maar ter plaatse iets drinken blijft voorlopig onmogelijk. De eerder in het leven geroepen afhaaldienst blijft tot nader order bestaan.

Voor de sportievelingen is er eveneens goed nieuws, want de stedelijke sporthallen zwaaien de deuren open na een wekenlange onderbreking. Vanaf nu kan er ook weer aan minigolf worden gedaan naast het begijnhof. Reserveren is wel verplicht via www.speleninlier.be.

Koffiehuisje

Nadat eerder de speeltuin van het stadspark mocht heropenen, zal u voortaan ook terug in het bijhorende koffiehuisje terecht kunnen om iets te drinken. Dit elke woensdag, weekenddag en feestdag (tussen 11 en 19 uur).

Ten slotte hervat Visit Lier – het toeristische kantoor in het historische stadhuis – de activiteiten. Toeristen (en Lierenaars) kunnen zich als vanouds wagen aan de culinaire fietstocht Cycling Dinner, een potje Citygolf of een boottochtje op de Binnennete. Meer info op www.visitlier.be