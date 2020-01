Na protest buurtbewoners: opnieuw iets meer gewone parkeerplaatsen aan station Kristof De Cnodder

22 januari 2020

14u58 2 Lier De parkeersituatie aan het station van Lier wordt opnieuw (een beetje) aangepast. De NMBS gaat het aantal parkeerplaatsen voor andersvaliden op de stationsparking aan het Leopoldplein terugbrengen van twaalf naar zes. Zo komt daar ruimte vrij voor acht ‘gewone’ parkeerplaatsen.

Eind vorig jaar ging de NMBS over tot een reorganisatie van het parkeerterrein nabij het Lierse station. De spoorwegmaatschappij creëerde 430 extra plaatsen om fietsen te stallen en trok het aantal autostaanplaatsen voor mensen met een handicap op tot twaalf.

Deze ingrepen vielen echter niet bij iedereen in goede aarde. Enkele buurtbewoners becijferden dat er op deze manier zowat zestig gewone parkeerplaatsen verloren gingen, wat volgens hen leidde tot parkeerproblemen in de omgeving. Honderden mensen ondertekenden een petitie om de situatie aan te klagen. “De gehandicaptenplaatsen worden amper worden benut”, stelden een paar buren begin deze maand. Een telling door de stad Lier bevestigde dat het aanbod inderdaad een stuk groter bleek dan de vraag.

Na overleg met het Lierse stadsbestuur komt de NMBS nu een beetje tegemoet aan de verzuchtingen van de buurt: zes gehandicaptenplaatsen zullen worden omgevormd tot acht gewone parkeerplaatsen (die minder breed zijn). Tegelijk zal de stad twee extra gehandicaptenplaatsen voorzien aan de naburige Tramweglei.

Nog volgens tellingen in opdracht van de stad zouden op die Tramweglei trouwens op elk moment van de dag tientallen beschikbare plekken zijn. “Vlak voor de eigen deur parkeren is inderdaad moeilijker geworden voor de mensen van het Leopoldplein, maar in principe zou iedereen zijn auto dus toch steeds op een aanvaardbare afstand kwijt moeten kunnen”, besluit Liers schepen van Mobiliteit Bert Wollants (N-VA).