Na net geen vijftig jaar: visclub Het Schranske stopt er mee Kristof De Cnodder

09 maart 2020

10u24 10 Lier Na net geen vijftig jaar houdt visclub Het Schranske uit Lier er mee op te bestaan. Het clubbestuur nam onlangs de principiële beslissing om de vzw te ontbinden.

“Na interne beraadslagingen hebben we besloten om er binnen afzienbare tijd mee te stoppen”, zegt Erik Bovre van Het Schranske. “De hoofdreden is dat ons ledenbestand stilaan wat verouderd is en we weinig nieuw bloed kunnen aantrekken. Het is in het bijzonder moeilijk om mensen te vinden die zich willen engageren voor een bestuursfunctie. Op die manier wordt het steeds lastiger om de boel draaiende te houden.”

Het Schranske werd opgericht in mei 1972 en zal de vijftigste verjaardag dus net niet halen. Momenteel telt de hengelclub nog een dertigtal leden. De visvijver aan de Kanaalstraat wordt gehuurd en komt dus binnenkort vrij.