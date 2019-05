Na meer dan veertig jaar: Bakkerij Steenackers zoekt overnemer wegens pensioen Kristof De Cnodder

22 mei 2019

Bakkerij Steenackers, aan de Antwerpsesteenweg 150 in Lier, is op zoek naar een overnemer. Na meer dan veertig jaar kijken uitbaters Jean-Pierre Steenackers (62) en Linda Schippers (60) stilaan uit naar hun pensioen. “Wie hard wil werken, kan hier goed de kost verdienen: in de onmiddellijke omgeving is er geen enkele andere bakkerij meer.”

Bakkerij Steenackers – een begrip in de Lierse bakkerswereld – staat te koop. “Van zodra we een overnemer vinden, stoppen we er mee”, vertellen bakker Jean-Pierre en zijn vrouw Linda. “Indien er niemand onze vraagprijs zou betalen, dan eindigt het voor ons sowieso op 30 juni volgend jaar. In dat geval zal het gebouw een andere bestemming krijgen. In 1978 zijn we met deze zaak begonnen. Na al die jaren is het nu tijd om met pensioen te gaan en te genieten van onze oude dag. Door het vele weekend- en nachtwerk was een normaal sociaal leven uitbouwen niet mogelijk. Dat willen we binnenkort volop inhalen.”

Ondanks alle opofferingen hebben Jean-Pierre en Linda hun job altijd heel graag gedaan. “Bakker zijn is een passie”, zegt Jean-Pierre. “Ik heb dan ook geen enkele dag tegen mijn zin gewerkt. Als je hard wil werken, kan je bovendien fatsoenlijk je kost verdienen, zeker nu. Toen wij begonnen waren er op de Antwerpsesteenweg vijf bakkers, tegenwoordig nog slechts één. Wie onze bakkerij overneemt, kan dus een gouden zaak doen. Temeer omdat we altijd zijn blijven investeren in onze machinerie. Een overnemer moet de eerste jaren geen kosten doen aan ovens, koelkasten en dergelijke. Er is trouwens al een handvol kandidaten over de vloer geweest, dus we hopen dat daar iets van kan komen.”

Intussen begint het bij de vaste klanten stilaan door te dringen dat bakkerij Steenackers er binnen afzienbare tijd mee ophoudt. Het gerucht verspreidde zich als een lopende vuurtje in de Pallieterstad. “In de winkel krijg ik de laatste tijd bijna dagelijks de vraag of we nu écht gaan stoppen”, glimlacht Linda. “Voor onze klanten hoop ik oprecht dat er zich straks een nieuwe bakker aandient. Anders moeten die mensen naar de andere kant van Lier voor een vers brood. Het spreekt voor zich dat ik straks de klanten zal missen en ik denk dat het omgekeerd ook zo zal zijn. Waar de mensen vooral voor naar ons kwamen? Pistolets en natuurlijk Lierse Vlaaikes.” “Maar we hebben zeker nog veel meer lekkere dingen. Bij ons is er eigenlijk niets slechts, enkel de baas”, besluit Jean-Pierre met een knipoog.

Wie interesse zou hebben in een overname kan contact opnemen met Jean-Pierre en Linda op het nummer (03)480 72 05.