Na inbrakenplaag eind vorig jaar: BIN Koningshooikt Midden wordt binnenkort actief Kristof De Cnodder

13 februari 2020

15u49 1 Lier Vanaf 20 februari gaat het buurtinformatienetwerk (BIN) Koningshooikt Midden officieel van start. Het zesde BIN op het grondgebied van groot Lier werd opgericht naar aanleiding van de inbrakenplaag die Hooikt eind vorig jaar teisterde.

In het eerste weekend van november 2019 was er een dievenbende actief in Koningshooikt. Op meer dan twintig plaatsen in het dorpscentrum werd er een inbraak of inbraakpoging vastgesteld. “Dat wakkerde een bepaald onveiligheidsgevoel aan”, vertelt Steven Hellemans, die daarop de eerste stappen zette voor de oprichting van een nieuw BIN. “Bij mij thuis werd er niet ingebroken, maar ik ging toch nadenken over hoe we ons in de toekomst beter kunnen beschermen tegen soortgelijke fenomenen. Via Facebook tastte ik af of er in de buurt een draagvlak was voor een BIN en dat bleek zo te zijn. Van het één kwam intussen het ander.”

Inbraakpreventieavond

Aanvankelijk betond het idee om de bewoners van de Liersebaan, Leliënlei, Schoolstraat, Beekstraat, Van Hoolstraat, Dorpsstraat, Mechelbaan, het Koningsplein en de wijk achter de kerk de mogelijkheid te bieden om aan te sluiten bij een reeds bestaand BIN in de omgeving van de Fruithoflaan. “Na samenspraak met de lokale politie en het stadsbestuur besloten we echter te gaan voor een apart BIN. Anders zou het gebied te groot worden”, legt Steven Hellemans uit.

Op 20 februari ondertekenen de vertegenwoordigers van BIN Koningshooikt Midden, het stadsbestuur en de politie het opstartcharter. Om 19.30 uur worden in zaal Koningshof (Mechelbaan 22) de nodige handtekeningen gezet. Aansluitend is er een infoavond over inbraakpreventie. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Aansluiten bij het BIN kan uiteraard ook nog steeds. Dat kan door een mail te sturen naar hellemans.steven@gmail.com. BIN-leden zullen een telefonische verwittiging krijgen als de politie wordt opgeroepen voor een verdachte situatie in de omgeving. Op die manier kan iedereen extra waakzaam zijn.

BIN Koningshooikt Midden wordt het zesde buurtinformatienetwerk in groot Lier. Intussen wordt er achter de schermen ook al gewerkt aan een BIN Koningshooikt West.

