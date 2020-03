Na het applaus voor de zorgsector, nu de vlaggen en de spandoeken Kristof De Cnodder

20 maart 2020

11u55 0 Lier In de afgelopen dagen werd er her en der in Lier al geapplaudisseerd voor mensen die zich inzetten in de strijd tegen het coronavirus, maar er zijn ook Lierenaars die hun appreciatie op een andere manier laten blijken. Zo hingen de bewoners op het appartement boven hoorcentrum Veranneman (op de hoek van de Mechelsesteenweg en de Baron Opsomerlaan) een spandoek buiten met als opschrift ‘Bedankt verpleging’.

Een groot deel van het medisch personeel van het Heilig-Hartziekenhuis zal deze boodschap ongetwijfeld hebben meegekregen, want het ziekenhuis bevindt zich slechts driehonderd meter verderop. Ook elders in Lier en Koningshooikt hebben mensen trouwens vlaggen of witte lakens uithangen als teken van bedanking voor de mensen uit de zorgsector.