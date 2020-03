Na het applaus en de spandoeken voor de zorgsector, nu het miniconcert Kristof De Cnodder

20 maart 2020

11u55 4 Lier Gitarist Zan Geeraerts, die op de Lierse Grote Markt woont, speelde vrijdagavond in zijn raamopening een miniconcert ter ere van de zogenaamde coronahelden. “We zitten met zijn allen in een moeilijke situatie, maar het samenhorigheidsgevoel dat deze crisis teweeg brengt, vind ik wel fantastisch”, vertelt Zan.

Al drie dagen op een rij komen heel wat Vlamingen om 20 uur heel even buiten om te applaudisseren voor iedereen die zich inzet in de strijd tegen het coronavirus. Lierenaar Zan Geeraerts gaf daar nu zijn eigen invulling aan. “Ik speel bij hardrockband Sin Savage en besloot mijn gitaar eens boven te halen als dank voor iedereen die dezer dagen in de bres springt voor onze samenleving”, zegt Zan. “Mijn zus is trouwens zelfstandig thuisverpleegster, dus ik heb een directe link met de zorgsector. Die mensen verdienen een bedankje.”

Zan speelde voor de gelegenheid rustige deuntjes en lokte een handvol kijklustigen naar het marktplein. “Het was leuk om nog eens wat volk te zien, want ik zit momenteel alleen op mijn appartement. Gelukkig waren er toch ook niet té veel mensen. Dat zou in de gegeven omstandigheden natuurlijk ook niet goed zijn”, besluit Zan met een knipoog.

Ook spandoeken en vlaggen

Eerder op de dag spotte onze fotograaf op de hoek van de Mechelsesteenweg en de Baron Opsomerlaan al een spandoek met als opschrift ‘Bedankt verpleging’. De bewoners van het appartement boven hoorcentrum Veranneman wilden zo hun appreciatie voor de mensen uit de zorgsector laten blijken.

Een groot deel van het medisch personeel van het Heilig-Hartziekenhuis zal deze boodschap ongetwijfeld hebben meegekregen, want het ziekenhuis bevindt zich slechts driehonderd meter verderop. Ook elders in Lier en Koningshooikt hebben mensen vlaggen of witte lakens uithangen als teken van dank voor al wie de coronacrisis help te bezweren.