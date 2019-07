Motorrijders begeleiden Gert (48) naar laatste rustplaats: “We zoeken troost in de gedachte dat hij dit het allerliefste deed”

Els Dalemans

28 juli 2019

10u23 20 Lier Een indrukwekkende stoet motorrijders trok zaterdag door Lier, waar de afscheidsplechtigheid plaatsvond van de 48-jarige Gert Nicolay uit Nijlen. De motorrijder kwam op 14 juli om het leven in het Franse Hargnies, na een botsing met een mobilhome. “Zijn Ducati was zijn leven, zijn passie en zijn uitlaatklep. We zoeken troost in de gedachte dat Gert omkwam bij datgene wat hij het allerliefste deed.”

Nicolay was op 14 juli op daguitstap met de Ducati-club naar de Franse Ardennen toen het ongeval gebeurde. In een bocht botste de veertiger met zijn Ducati tegen een mobilhome die vanuit de tegenovergestelde richting kwam. “Die zondag begon veelbelovend op een zonnig terras, Gert keek enorm uit naar de tocht. Onderweg kondigde hij aan dat het mooiste stuk van de rit nog moest komen. Hij was één van onze meest ervaren motorrijders, die nooit risico’s nam. Maar iets later gebeurde het ondenkbare, en onze hulp kon niet meer baten”, klinkt het bij de leden van de Ducati-club.

Zij kwamen massaal naar Lier afgezakt om afscheid te nemen van hun vriend, en begeleidden hem na de dienst ook in stoet naar het kerkhof. “We konden altijd op Gert rekenen, niet enkel tijdens de ritten, maar ook om allerlei andere zaken te regelen. Hij was onze handige harry, die voor elk feest in de club iets moois knutselde. Ook had hij altijd peperkoek bij zich voor onderweg, een lekkernij die hij gul deelde.”

We konden elkaar plagen en samen héél hard lachen, elke dag werd afgesloten met een kus en een dikke knuffel. We zijn dankbaar voor alle leuke momenten samen, je bent onze allerbeste vriend en zal dat altijd blijven Tienerdochters van Nicolay

Schrijnwerker Nicolay hield van sporten en uitdagingen, van muziek en whiskey, van uitgaan met vrienden, van motoren en boven alles van zijn gezin. Zijn twee tienerdochters plaatsten in de Sint-Gummaruskerk symbolisch de motorhelm van hun vader bij zijn kist. “Je was de liefste papa van de hele wereld, altijd te vinden voor zotte kuren. Je nam ons mee op de motor, we gingen samen zwemmen in het kanaal, trokken naar het skatepark en gingen bowlen, maar zaten even graag samen in de zetel te supporteren voor de Rode Duivels. We konden elkaar plagen en samen héél hard lachen, elke dag werd afgesloten met een kus en een dikke knuffel. We zijn dankbaar voor alle leuke momenten samen, je bent onze allerbeste vriend en zal dat altijd blijven.”

Voor echtgenote Nancy Schuermans was het een kwarteeuw geleden al duidelijk dat de motor Gerts grote liefde was. “Je was gek op die machines, droomde al jong van meer, sneller en mooier. Uiteindelijk kon je de Ducati van je dromen kopen, urenlang zat je te sleutelen in je garage of ging je cruisen mét bijpassende outfit. Ik kende niets van die machines, maar begreep al snel dat dit je passie was, en leerde zelf ook stilaan bij. Na 24 jaar samen hoor ook ik elke Ducati van mijlenver aankomen. Alleen is dat voortaan een motor zonder jou erop.”

“Ik kan en wil dit nog niet begrijpen, zou liever nog even doen alsof. We waren de helft van ons leven samen, waren een goed team en een sterk gezin. We waren net terug van een mooie vakantie met onze meiden, hadden nog zoveel plannen. Maar we kunnen niet meer doen alsof: we moeten verder zonder jou. Ik beloof je dat ik dubbel zo hard mijn best zal doen om van onze meisjes 2 straffe madammen te maken.”