Molbrug krijgt regenboogzebrapad Kristof De Cnodder

31 maart 2020

16u02 0 Lier De stad Lier gaat een zogenaamd regenboogzebrapad aanbrengen ter hoogte van de Molbrug. De regenboogkleuren staan symbool voor openheid en inclusiviteit.

De Schaapraadt - een adviesraad van Lierse jongeren - vroeg het stadsbestuur om een openlijk signaal te geven dat het voor iedereen oké is om jezelf te zijn in Lier, ook als je holebi bent of ‘anders dan anderen’. Het schepencollege wil gehoor geven aan die oproep en besliste dat het zebrapad aan de Molbrug – vlakbij jeugdcentrum Moevement - binnenkort in de regenboogkleuren zal worden geschilderd. Het is een symbolische daad waarmee het stadsbestuur zich uitdrukkelijk kant tegen zaken als homofobie, bifobie en transfobie. In het verleden hing Lier in dit verband ook al een regenboogvlag aan het stadhuis.

Meer over Lier

samenleving

Molbrug

mensen