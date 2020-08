Molbrug gaat twee maanden dicht voor grondige renovatie Kristof De Cnodder

07 augustus 2020

10u30 0 Lier De Molbrug in Lier wordt vanaf maandag 31 augustus twee maanden afgesloten wegens herstellingswerken. De brug is intussen exact vijftig jaar oud en is toe aan een grondige renovatie. Het is de Vlaamse Waterweg die de herstelling coördineert.

De Molbrug is een vaste betonbrug over de Nete die al sinds 1970 intensief wordt gebruikt. Een recente inspectie wees uit dat de constructie stilaan toe is aan een opknapbeurt. De Vlaamse Waterweg stelde inmiddels een gespecialiseerde aannemer aan om die klus te klaren. De aannemer zal het brugdek, de brugvoegen, de waterdichting en de leuningen vernieuwen. In één moeite worden de nutsleiding die nu nog aan de Molbrug hangen afgekoppeld. De verschillende nutsmaatschappijen zullen de leidingen onder de Nete brengen en doen daarvoor een boring.

Gedurende de werkzaamheden kan er geen gemotoriseerd verkeer passeren op de brug. Het verkeer zal daarom tijdelijk worden omgeleid via de Leuvensepoortbrug en de Hoogveldweg. Wellicht zal die omleiding tot eind oktober in voege blijven. Voetgangers zullen het grootste deel van die periode wél nog over de Molbrug kunnen gaan. Parkeren op de (gratis) parking aan cultureel centrum De Mol en dan te voet naar het centrum gaan, blijft dus mogelijk.