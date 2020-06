Moevement schrapt zomeractiviteiten voor tieners Kristof De Cnodder

10 juni 2020

20u31 0 Lier De tienerwerking Moev’it van het Lierse jeugdcentrum Moevement zal deze zomer geen activiteiten organiseren. Die beslissing werd genomen in het kader van de coronacrisis.

Normaal zet Moev’it elke dinsdag en donderdag van juli en augustus activiteiten (zoals pretparkbezoeken) op poten voor jongeren van twaalf tot vijftien jaar. Deze zomer gooit corona echter roet in het eten. In de gegeven omstandigheden was het te moeilijk om dingen op voorhand te plannen. Eerder annuleerde men ook al het tienerfestival dat steevast eind juni plaats vindt als afsluiter van het schooljaar.