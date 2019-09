Moeraseiken Fruithoflaan worden gerooid: “Zorgden voor te veel overlast” Kristof De Cnodder

10 september 2019

17u48 1

In de Fruithoflaan in Koningshooikt worden deze week heel wat bomen gekapt in opdracht van de stad Lier. De moeraseiken zorgen voor overlast en worden later vervangen door kleinere sierperenbomen.

Dat de bomen in kwestie zouden verdwijnen stond al langer vast. “De wortels van de bomen duwden de omliggende voetpaden omhoog, zodat de stoep onbegaanbaar werd”, vertelt Liers schepen van Openbare Ruimte Bert Wollants (N-VA). “Verder waren er problemen met de takken, die op sommige plaatsen bijna tot tegen de ramen van de huizen reikten.”

Enkele buurtbewoners vinden het jammer dat de mooie, gezonde bomen worden gerooid, maar volgens schepen Wollants staan de meeste buren achter de ingreep. “Twee jaar geleden hielden we een bewonersvergadering rond dit thema. Toen liet 92 procent van de aanwezigen blijken dat ze liever kleinere bomen wilden in hun straat”, aldus Wollants.

Een eerste deel van de Fruithoflaan werd vorig jaar al onder handen genomen. Het tweede stuk komt nu dus aan de beurt. Na het kappen van de moeraseiken zullen ook de wortels worden verwijderd. Nadien volgt de aanplanting van de sierperenbomen en de heraanleg van de beschadigde voetpaden.