Modelbouwclub De Geit viert veertigste verjaardag: miniatuur stationsbuurt is blikvanger expo Kristof De Cnodder

12 oktober 2019

De Lierse modelbouwclub De Geit bestaat veertig jaar en viert dat met een bijzondere expo in Het Vleeshuis, op de Grote Markt. De hobbyisten van De Geit bouwden onder andere de Lierse stationsomgeving uit de jaren ’50 van vorige eeuw na.

“Voor de reconstructie van de stationsbuurt baseerden we ons op oude foto’s en plannen”, vertelt Eddy Vermeulen van De Geit. “Daarnaast zijn er tijdens onze tentoonstellingen ook nog enkele andere miniatuurtaferelen te bekijken. Alles wat je te zien krijgt, hebben onze leden eigenhandig in mekaar gestoken.”

Na de jubileumtentoonstelling in Het Vleeshuis verhuist De Geit trouwens naar een nieuw clubhuis. “Tot voor kort zaten we in een ruimte in cultuurcentrum Den Bril, maar rond de jaarwisseling nemen we normaal onze intrek in een voormalig lokaal van de meisjeschiro van Koningshooikt”, legt Eddy Vermeulen uit. “Dat lokaal stond leeg en we kunnen het nu aan gunstige voorwaarden huren. Momenteel zijn we volop bezig aan de nodige verbouwings- en opknapwerken. In Koningshooikt gaan onze ongeveer dertig leden – waaronder ook enkele vrouwen - meer plaats hebben om hun hobby uit te oefenen.”

U kan de tentoonstelling van De Geit dit weekend en komend weekend bezoeken. De toegangsprijs bedraagt vier euro. Kinderen onder de tien jaar mogen gratis binnen.