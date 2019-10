Miserie met OCT’s lijkt opgelost na plaatsen conische vulsluizen: “Systeem werkt nu quasi perfect” Kristof De Cnodder

22 oktober 2019

12u20 1

Sinds de stad Lier begin dit jaar conische vulsluizen liet aanbrengen in de ondergrondse afvalverwerkingssystemen is de performantie van de zogenaamde OCT’s gevoelig gestegen. Dat liet bevoegd schepen Ivo Andries (Open VLD) tijdens de jongste gemeenteraadszitting verstaan.

In 2010 installeerde intercommunale Ivarem in opdracht van de stad Lier 58 OCT’s. Jarenlang waren er problemen met het systeem. Begin dit jaar werden de vierkante vulsluizen van de OCT’s vervangen door conische modellen en werden de kleppen en software aangepast. Dat blijkt te leiden tot veel minder verstoppingen.

“Ik krijg wekelijks een rapport van Ivarem en daaruit blijkt dat de OCT’s in 98 tot 99 procent van de afvalstortingen vlekkeloos werken”, aldus schepen Andries. “Als er dan toch eens een probleem is, blijkt dat doorgaans veroorzaakt door burgers die de OCT’s op een foutieve manier gebruiken. We zullen in de toekomst de mensen verder instrueren en sensibiliseren over een correct gebruik.”

De kwestie van de OCT’s kwam tijdens de raadszitting aan bod, naar aanleiding van een vraag van Vlaams Belang. De oppositiepartij stelt voor om het in april 2021 aflopende contract met Ivarem niet te verlengen, omdat men vindt dat Lier op het vlak van afvalverwerking geen waar voor haar geld heeft gekregen.

Ivo Andries zegt dat men de opties aan het bekijken is. “Een rekenoefening leerde ons al dat het weinig realistisch is om ons afvalbeheer volledig in eigen handen te nemen”, beweert de schepen. “Dat zou heel veel geld kosten. Anderzijds kunnen we natuurlijk wel bij andere intercommunales horen wat men daar te bieden heeft. Tot op heden werden er weliswaar nog geen offertes opgevraagd, maar bedoeling is wel dat we dat in de komende tijd gaan doen.”