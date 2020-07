Minister van Toerisme Zuhal Demir op promotieronde in Lier: “Meer dan ooit het moment om in eigen land op vakantie te gaan” Kristof De Cnodder

20 juli 2020

15u02 4 Lier Vlaams Minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) bracht vanochtend een bezoekje aan Lier. Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) en enkele andere schepenen leidden Demir langs een paar toeristische attractiepolen in de Pallieterstad. “Ik wil aantonen dat er in eigen land – op een veilige manier - nog zo veel te ontdekken is”, zei de minister.

Zuhal Demir wil de Vlaming motiveren om in deze coronatijden meer dan ooit vakantie te nemen in eigen land. Bij wijze van promotiestunt bezocht Demir vandaag Lier. De minister hield halt aan het historische stadhuis op de Grote Markt, het Stadsmuseum, het begijnhof en de Zimmertoren en maakte een boottochtje op de Binnennete. Demir – met mondmasker op - leek zich oprecht te amuseren.

“Ik was al twee keer eerder in Lier en wist dus al dat de stad heel wat moois te bieden heeft”, verkondigde Demir. “Onder andere het begijnhof weet me bijzonder te charmeren. Over een paar jaar zal het er trouwens nóg fraaier zijn, want het begijnhof wordt beetje bij beetje gerenoveerd. Door bezoekjes als dit wil ik de boodschap brengen dat het veilig is om in eigen land op vakantie te gaan en dat hier nog heel veel te ontdekken is. Het is nu hét moment om onze eigen toeristische ondernemers te ondersteunen. Zij hebben een paar lastige maanden achter de rug.”

Moedige Bootvissers

Dat laatste wordt alvast bevestigd door Maurits De Smedt, voorzitter van De Moedige Bootvissers. “Door de coronacrisis konden we in het voorjaar geen toeristische rondvaarten organiseren”, aldus De Smedt. “Dat scheelde al direct zesduizend mensen op onze bootjes. En ook nu we wel weer mogen uitvaren, komt het maar traag op gang. Het extra duwtje in de rug dat de minister de sector nu geeft, is dan ook erg welkom.”