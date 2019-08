Min en Maurice vieren briljanten bruiloft Antoon Verbeeck

09 augustus 2019

14u10 0

Min van den Bergh (88) en Maurice Reyniers (91) waren op 28 juni 2019 65 jaar getrouwd. Schepen voor bevolking Rik Pets ging het echtpaar feliciteren namens de stad en het Koningshuis. Het Paleis schonk hen een medaille met de beeltenis van de vorsten. Min werd geboren in Lier op 1 februari 1931, Maurice zag het levenslicht op 6 december 1927 in Kontich. “Onze ouders waren met elkaar bevriend en zo is onze relatie ontstaan”, zegt Maurice. Ze huwden in Lier en kregen twee kinderen Mark en Stefaan. Ondertussen zijn er al drie kleinkinderen Kim, Nic en Mike en één achterkleinkind Lola.

Min is naaister en Maurice kleermaker. Ze hadden tot 1997 een kledingzaak in Kontich. Nadien zijn ze terug in Lier komen wonen. Ver reizen zat er niet in gezien ze beiden voltijds en zelfs tijdens de weekends in hun eigen zaak werkten. “We gingen al eens naar Domburg of naar de zee”, vertelt Maurice. In de weinige vrij tijd die ze hadden schilderde Min. Maurice was een muziekliefhebber. Hij speelde piccolo en speelde in de harmonie ’Vrede en Vermaak’ in Kontich. Nadien zong hij in het Lierse seniorenkoor ’t En Zal. Sedert juni 2019 wonen ze samen in het WZC Sint Jozef. Min geniet daar van de rust, Maurice leest nog dagelijks de krant en kijkt graag televisie.