Mieke Docx debuteert in Imola op WK: "We hebben een heel jong team. Druk is er niet"

22 september 2020

10u32 0 Lier Zaterdag wordt een nieuwe mijlpaal in het wielerleven van Mieke Docx (24). De hardrijdster uit Lier mag in het Italiaanse Imola voor het eerst in haar carrière starten in een wereldkampioenschap. Voor Docx wordt het dus – ongeacht het eindresultaat – een onvergetelijke gebeurtenis, waar ze veel kan van opsteken.

In welke mate had Mieke Docx verwacht dat ze uitgestuurd zou worden naar het wereldkampioenschap. Het antwoord is eerlijk. “Neen, ik had niet echt rekening gehouden met dit scenario. Het is de eerste keer dat ik geselecteerd word en ik wist dat er veel kandidaten waren voor een WK-ticket. Op de terugweg van de Tour d’ Ardèche kreeg ik een telefoontje van bondscoach Ludwig Willems. We hadden nog twee uur te rijden tot thuis. Hij deelde me mee dat ik dit weekend naar Italië mag. Ik denk dat ik toen tien seconden niets gezegd heb aan de telefoon. Nadien heb ik gewoon geantwoord: “Echt?” Het was een zeer aangename verrassing.

Morgen stapt Mieke Docx met haar reisgezellinnen het vliegtuig in richting Italië. “Op woensdag maken we de verplaatsing. Nadien hebben we twee dagen de tijd om het parcours ter plaatse te verkennen. Uiteraard heb ik de voorbije dagen al een aantal keren op het internet de omloop verkend, zodat ik niet helemaal voor verrassingen zal komen te staan. Het wordt een stevig rondje. Ik denk dat ik het aantal hoogtemeters kan vergelijken met de hoogtemeters die ik in de Tour d’ Ardèche voorgeschoteld kreeg. Mathieu van der Poel deelde al mee dat het parcours voor hem te lastig is. Dat zegt voldoende. Het wordt volgens mij een echte afvalling. In elke ronde moeten we drie klimmen overwinnen. Die zijn tot drie kilometer lang en hebben een stijgingspercentage tot veertien procent.”

De tegenstand

Mieke Docx weet uit welke hoek de wind zal waaien. “De Nederlanders zullen als blok sterk zijn. Annemiek Van Vleuten mag er dan wel niet bij zijn, er blijft meer dan voldoende kwaliteit over. Onze eigen ploeg is moeilijk in te schatten. Julie Van De Velde is sterk bezig. Zij vindt een parcours terug dat haar moet liggen. We hebben een heel jong team. Druk is er niet. Voor mezelf is dit WK de start van een druk programma. De focus zal liggen op het Ardennenwerk. Ik denk aan de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de aanverwante Amstel Gold Race.”

De Belgische hoop

De Belgische selectie in Imola bestaat uit: Valerie Demey, Mieke Docx, Lone Meertens, Jesse Vandenbulcke, Julie Van De Velde en Fien Van Eynde.

