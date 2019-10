Met nieuwe kieswetgeving zou Rik Verwaest nu al Lierse sjerp dragen “Juich wetswijziging toe, maar kan tegelijk leven met huidige Lierse regeling” Kristof De Cnodder

02 oktober 2019

11u46 1

Als de toekomstige wetgeving omtrent de burgemeestersverkiezing bij de vorige stembusslag al van kracht zou zijn geweest, dan had niet Frank Boogaerts (N-VA), maar zijn partijgenoot Rik Verwaest de Lierse sjerp gekregen. Laatstgenoemde behaalde immers meer voorkeursstemmen. In 2022 staat Boogaerts zijn plaats sowieso af aan Verwaest. “Ik juich de wetswijziging toe, maar kan tegelijk perfect leven met de huidige regeling in Lier”, aldus Verwaest.

In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord staat dat bij de gemeenteraadsverkiezingen voortaan de kandidaat met de meeste stemmen van de grootste coalitiepartner automatisch burgemeester wordt. Vlaanderen volgt daarmee het voorbeeld van Wallonië, waar de burgemeester al sinds 2006 op deze manier wordt aangeduid. Als die regel vorig jaar al had bestaan, dan zou Rik Verwaest nu burgemeester van Lier zijn. Op 14 oktober kozen 2 065 Lierenaars voor Verwaest, tegenover 1 737 voor Boogaerts.

“Los van de situatie in Lier vind ik de toekomstige regelgeving eigenlijk geen goede zaak”, reageert Frank Boogaerts. “De persoon met de meeste kruisjes achter zijn naam is daarom niet noodzakelijk de best mogelijke burgemeester. Wat als bijvoorbeeld een populaire voetballer, zanger of andere BV zonder enige politieke ervaring de meeste stemmen krijgt? Ik heb niets tegen die mensen, maar gaan ze een stad of gemeente beter besturen? Ik stel me dus vragen bij de aanpassing die er zit aan te komen.”

Rik Verwaest juicht de verandering dan weer toe. “De burgers krijgen een directere impact op het politieke gebeuren. Op die manier kan je bepaalde kritieken counteren”, stelt Verwaest. “Het toekomstige systeem sluit toestanden uit die onrechtvaardig over komen. Kleinere partijen die ‘op de wip’ zitten en zich binden aan een grotere partij in ruil voor de burgemeesterssjerp: het zal voortaan gelukkig niet meer kunnen.”

Met de nieuwe wetgeving zou Verwaest nu dus al Liers burgemeester zijn geweest. “Eerlijk, ik had daar nog niet bij stil gestaan”, beweert Verwaest. “Ik kan perfect leven met de regeling die we binnen de partij hebben uitgewerkt. Iedereen functioneert prima zo. Tijdens de campagne hebben we de kiezers al uitgelegd dat we het op deze manier wilden doen en zowel Frank als ik werden beloond met een mooie score.”