Melissa uit Lier waarschuwt stadsgenoten voor skimming: “Daders plunderden mijn rekening” Wannes Vansina

08 september 2020

19u32 0 Lier Melissa De Bruyn (36) uit Lier waarschuwt haar stadsgenoten voor skimming nadat ze zelf haar bankrekening geplunderd zag. “Wees op je hoede, want het is gebeurd voor je het weet”, waarschuwt de mama van drie.

De diefstal vond maandagnamiddag plaats. “Ik wilde een betaling doen en ineens verdween 500 en daarna 490 euro van mijn rekening. Ik heb meteen mijn bank gebeld en daar zeiden ze mij dat het om een betaling ging in een winkel in de UK. Ik heb meteen de app en de kaart geblokkeerd.”

“Volgens de bank moeten de daders de magneetstrip van mijn kaart hebben gekopieerd”, vervolgt ze. “Dat moet volgens mij gebeurd zijn toen ik zelf de laatste keer geld afhaalde, donderdag omstreeks 11.30 in de automaat in de Antwerpsestraat, maar 100 procent zeker ben ik niet. Ik heb niks verdachts opgemerkt.”

Dinsdagochtend deed de vrouw aangifte bij de politie. “Wat er juist is gebeurd en of haar kaart aan de bankautomaat werd gekopieerd, moet onderzocht worden”, zegt politiewoordvoerder Magalie Derboven. “Helaas krijgen we heel regelmatig meldingen van cybercriminaliteit, al gaat het dan meestal om mensen die op een foute link hebben geklikt.” De politie kreeg geen meldingen van andere slachtoffers.

De bank stelde een onderzoek in. Of Melissa ooit haar geld terugziet, is onzeker. “Ik heb drie kinderen. Zie maar dat je rond geraakt deze maand.”