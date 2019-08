Meer dan honderd wijnen te proeven tijdens tweede editie BOHO Wine Fest Kristof De Cnodder

28 augustus 2019

In het Lierse stadspark vindt dit weekend de tweede editie van BOHO Wine Fest plaats. Vijf wijnliefhebbers uit Lier zetten opnieuw hun schouders onder dit evenement waarbij je wijnen kan proeven uit de meest uiteenlopende landen.

“De eerste editie van ons wijnfestival werd een groot succes en dus moest er wel een vervolg komen”, zegt Rani Verschueren van de vzw achter BOHO Wine Fest. “Deze keer zullen tien wijnhandelaars uit de buurt een stand open houden in het stadspark. Dat is er één meer dan vorig jaar. Bezoekers kunnen proeven van meer dan honderd wijnen uit heel wat verschillende landen. Zo zit er deze keer bijvoorbeeld ook wijn uit Peru tussen. Wie een wijntje vindt dat in de smaak valt, kan ter plaatse natuurlijk een voorraad bestellen.”

Naast wijn is er ook eten en muziek voorzien. BOHO Wine Fest is gratis te bezoeken op zaterdag 31 augustus (van 14 tot 23 uur) en zondag 1 september (van 14 tot 21 uur).