Medewerker (21) van gokkantoor verzint inbraak en steelt van zijn baas: “Om mijn schulden af te kunnen betalen” Tim Van der Zeypen

10 februari 2020

16u35 0 Lier Een 21-jarige uit Antwerpen heeft zich maandag moeten verantwoorden voor loondiefstal en valsheid in geschriften. In november 2017 verzon hij een overval én een inbraak om zo geld te kunnen stelen van zijn werkgever, een gokkantoor in Lier. Met het geld wou hij zijn gokschulden afbetalen.

“Ik schaam me ontzettend hard”, zei de 21-jarige vandaag op zitting. “Ik probeerde steeds meer geld te kunnen winnen om mijn financiële putten te dichten. Maar hierdoor ben ik alleen maar meer in de problemen gekomen.” In november 2017 belde hij naar de politie van Lier omdat er naar eigen zeggen was ingebroken in het gokkantoor waar hij werkte. Er was een geldsom van iets meer dan 4.500 euro ontvreemd én een raam ingeslagen. “Nadat ook zijn werkgever werd verhoord, werd al snel in de richting van beklaagde gedacht”, zei de openbaar aanklaagster. “Blijkbaar was het niet de eerste keer dat hij had gelogen over een diefstal.”

Overval

Zo had hij eerder op de maand naar zijn werkgever gebeld, om te melden dat hij was overvallen op weg naar huis. Hij had toen 2.000 euro uit de kassa genomen. De twintiger werd opnieuw verhoord, deze keer als verdachte. Hij ging meteen over tot bekentenissen. “Ik leerde iemand kennen die me kon helpen om mijn gokschulden af te betalen. Hij zou de inbraak ensceneren”, klonk het bij de Antwerpenaar. Alleen werden de andere verdachten nooit geïdentificeerd. “Onder meer omdat de twintiger nooit meer kwam opdagen na zijn verhoor”, besloot de aanklaagster. “Bijzonder laakbaar.”

Gratis gewerkt

Het parket eiste een celstraf van twaalf maanden en een geldboete die kan oplopen tot 800 euro. Aan de zijde van de verdediging vroegen ze enige mildheid. Advocate Mariam Eshaghzey schetste de situatie van haar cliënt en vroeg een werkstraf voor haar cliënt: “Hij komt uit een moeilijke situatie. Zo is zijn moeder langdurig ziek en is hij de enige kostwinnaar van het gezin. Inmiddels heeft hij ook de schade terugbetaald en is hij gratis gaan werken in het gokkantoor.” De twintiger zelf tot slot benadrukte aan rechter Jessica Bourlet dat hij spijt heeft. “Sinds die feiten gok ik niet meer. Ik wil zelfs geen gokkantoor meer zien”, besloot hij.

Vonnis in de zaak op 9 maart.