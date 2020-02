Mechelse recherche stoot op cannabisplantage in Lier: “1.400 cannabisplanten, goed voor 67 kilogram drugs, aangetroffen en in beslag genomen” Tim Van Der Zeypen

19 februari 2020

17u00 3 Lier In de Ondernemingsstraat in Lier heeft de politie een cannabisplantage kunnen ontmantelen. Er werden 1.400 cannabisplanten, of ruim 67 kilogram aan drugs, in beslag genomen. Zeven personen werden inmiddels aangehouden door de onderzoeksrechter.

De cannabisplantage in Lier werd opmerkelijk genoeg ontdekt door de recherche van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. “Via politionele informatie hebben we informatie verkregen dat er zich in een hangar een cannabisplantage zou bevinden”, vertelt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek.

Er werden nazicht gehouden en afgelopen vrijdag werd beslist om binnen te vallen in de hangar, waar de cannabisplantage werd aangetroffen. “Het ging om een professionele plantage”, gaat politiewoordvoerder Van de Sande verder. “Er werden 1.400 net geknipte cannabisplantjes aangetroffen. Alles samen was dat goed voor 67 kilogram drugs.”

Op het moment van de huiszoeking waren er ook zeven personen tussen de 22 en 45 jaar oud aanwezig in de hangar. Het gaat mogelijks om de knippers en onderhouders van de plantage. Een van de aanwezigen, een 33-jarige Marokkaan, trachtte nog te vluchten. “Onze collega’s konden hem uiteindelijk snel arresteren”, klinkt het nog.

Moeder en dochter

Naast de 33-jarige Marokkaan werd er ook nog een 31-jarige Nederlander opgepakt. Samen met vijf Nederlandse vrouwen tussen de 22 en 45 jaar oud, werden ze overgebracht naar het politiekantoor in Mechelen. Twee van hen zouden bovendien moeder en dochter zijn.

Alle zeven verdachten werden na hun arrestatie ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Ze werden ook allemaal voor de onderzoeksrechter geleid en ondervraagd. “De onderzoeksrechter besloot om hen alle zeven aan te houden”, besluit politiewoordvoerder Van de Sande.

De plantage werd inmiddels ontmanteld en de drugs werden in beslag genomen. Het onderzoek wordt nu verdergezet door de recherche van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek.