Maxime ruilt onderwijs in voor horeca en opent koffiebar Buna: “Dit is wat ik altijd al wou doen” Kristof De Cnodder

07 juli 2020

16u59 1 Lier Eén jaar nadat restaurant De Nieuwe Schapestal (in de Koning Albertstraat in Lier) er mee stopte, heeft het gebouw een nieuwe (horeca)invulling gekregen. Maxime Lagrillière (29) gaat er vanaf woensdag koffie-, ontbijt- en lunchbar Buna uitbaten.

Voor wie het zich zou afvragen: Buna is het Ethiopische woord voor koffie. “Ik vond het wel goed klinken en besloot de zaak dus zo te noemen. Maar dat wil niet zeggen dat ik enkel Ethiopische koffie zal serveren”, opent Maxime Lagrillière, die samen met haar vriend Jef de voormalige Nieuwe Schapestal een totaal andere look gaf. “Ik probeer een goede mix aan koffiesoorten te brengen. Verder voorzie ik een kleine menukaart. De gerechten ga ik zelf maken. Ik hou wel van wat ‘speciale’ ingrediënten. Bedoeling is onder andere om een stukje wereldkeuken naar Lier te brengen.”

Taalleerkracht

Maxime ruilde een job als (taal)leerkracht in voor een carrière in de horeca. “Uiteindelijk was dat wat ik écht wou doen. In de afgelopen periode deed ik al wat ervaring op als flexijobber in andere horecazaken in de buurt. Nu sta ik dus voor het eerst op eigen benen. Dat het door de coronacrisis een beetje een vreemde tijd is om in de horeca te stappen? Ach, ik bekijk het liever langs de positieve kant. De situatie geeft me misschien wel de kans om rustig te groeien in mijn nieuwe job.”

Buna zal van woensdag tot en met zaterdag open zijn van 8 tot 17 uur, op zondag is dat van 10 tot 17 uur.