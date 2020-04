Matz, Liam en Alessa moesten deze week afscheid nemen van hun ‘Vokke’, nu brengen ze tijdens de Ronde tegen Corona prachtig eerbetoon Els Dalemans

05 april 2020

18u30 0 Lier Met een groot rood hart en een heleboel knuffels en bloemen namen Matz (8), Liam (10) en Alessa (12) zondagnamiddag symbolisch afscheid van hun ‘Vokke’. “Mijn schoonvader Ronny Vermyle overleed op 30 maart en werd vrijdag begraven, maar door de coronacrisis werd het een afscheid in mineur. De kinderen zorgden daarom voor een extraatje tijdens de ‘Ronde tegen corona’”, zegt Charis Peeters uit Lier.

“De vader van mijn man was al een hele tijd ziek, maar omwille van de coronacrisis konden we hem de laatste weken een pak minder zien. Toen we wisten dat het afscheid dichterbij kwam, zijn we hem tóch gaan bezoeken, omdat je niemand alleen wil laten op zo’n moment. We hebben hem dan ook bewust thuis gehouden die laatste dagen en uren, want het ziekenhuis mochten we ander ook niet meer in”, zegt Peeters.

Afscheid in mineur

“Maar na het overlijden van Vokke moest zijn begrafenis georganiseerd worden, en wéér werden we beperkt door de coronamaatregelen. We moesten afscheid nemen van Vokke met amper 10 aanwezigen, terwijl dat er makkelijk 200 hadden kunnen zijn. Omdat we voldoende afstand moesten houden van elkaar, werd er niet geknuffeld of getroost. En dat is nu nét wat je op zo’n moment zo hard nodig hebt.”

Boodschap voor Vokke

“We bleven thuis een beetje verweesd achter, toen we opvingen dat de ‘Ronde tegen corona’ zou georganiseerd worden. De kinderen maakten meteen een spandoek, wij legden de bloemenkransen van de begrafenis van Vokke rondom hun grote knutselwerk. Dat we hier samen aan hebben gewerkt en Vokke op deze manier toch nog een boodschap konden geven, helpt ons hopelijk om het verlies en het afscheid op deze vreemde manier toch een plaats te geven.”