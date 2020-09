Mathias Van den Bogaert en Guco Lier kijken uit naar het begin van de competitie.”We zullen er staan” Henk De Koninck

18 september 2020

14u56 1 Lier Guco Lier maakt zich klaar voor de competitiestart in TDM1. Het team van coach Steve Ibens wil in zijn tweede jaar in TDM1 de goede resultaten van vorig seizoen bevestigd zien. Nochtans verloopt de voorbereiding niet zoals gewenst.

“We zijn onze voorbereiding ook vroeg begonnen”, steekt kapitein Mathias van den Bogaert van wal. “We begonnen er al aan in juni met onze voltallige kern waaronder ook onze drie nieuwe aanwinsten. We hielden er een onwaarschijnlijk gevoel aan over omdat het al zo goed klikte. In juli hebben we dan vrijaf gekregen van onze coach om begin augustus terug te starten. De club kreeg dan het bericht dat zowel Niels Van den Eynde en Vic Van Oosterwijck, beiden spelend met een dubbele licentie bij respectievelijk Antwerp Giants en Kangoeroes Mechelen, niet mochten aantreden in de Beker van België. Op zich was dat wel jammer, maar daar bleef het niet bij. Half augustus meldde Antwerp Giants aan het bestuur van Guco dat Niels niet meer mag aantreden bij ons. Voor de club is dit een serieuze aderlating, want we rekenden vooral op Niels zijn scorend vermogen. Anderzijds zijn we als club heel fier dat een echt Guco-product die kans krijgt en we hopen dat Niels daar doorbreekt. Onze twee bekermatchen werden verloren en daarin waren onze tegenstanders sterker. Tegen Kangoeroes Mechelen B waren we nog echt zoekende en zat er hoegenaamd geen fut in de ploeg. Op Kontich was het al iets beter, maar kwamen we te snel in foutenlast. Aangezien Vic Van Oosterwijck ook niet mag spelen in de beker, hebben we extra oefenwedstrijden gepland zodat hij toch matchritme met ons kan opdoen. Tegen Gistel Oostende lieten we deze week een ruime zege optekenen en liep het al veel vlotter.”

Nieuwe aanwinsten

“Onze nieuwe aanwinsten hebben zich al goed aangepast aan het team. Met Joppe Mennes (Phantoms Boom) en Matthijs Van den Eynde (Denderleeuw) werd jong talent aangetrokken. Dries Bogaerts (Basket Willebroek) heeft dan weer ervaring zat in de hogere reeksen en kan mee onze jonge talenten sturen.”

Ambitie

“Het is als club de ambitie om zo vlug mogelijk zeker te zijn van het behoud en dan proberen bij de eerste acht te geraken. We zullen alleszins de afwezigheid van Niels moeten opvangen. In onze kern zullen nu andere spelers moeten opstaan. Zelf blijf ik op dit niveau spelen zo lang ik een meerwaarde kan zijn op en naast het terrein. Ondanks de kleine kwaaltjes na de wedstrijd heb ik zeker geen schrik voor het jaar te veel.”