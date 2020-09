Mathias Nijs met Lyra-Lierse tegen La Louvière: “Hopen minstens nog één ronde verder te bekeren” Bart Jacobs

18 september 2020

11u56 0 Lier Lyra-Lierse-La Louvière, LL tegen LL. Na een sterke tweede helft, waarin Lyra-Lierse een 0-1 achterstand omboog, gaven de Pallieters het voorbije weekend Berchem Sport het nakijken (2-1), en is vanavond – jawel, vrijdag 18 september om 20.30 uur - het Waalse La Louvière de volgende tegenstander in de vierde ronde van het bekertoernooi. De zege tegen Berchem Sport heeft alleszins voor een verhoogde dosis vertrouwen gezorgd bij de jongens van Bart De Roover.

Gevolgen heeft de zege tegen Berchem Sport wel voor de Pallieters. De bekercompetitie krijgt voor de kalendermakers immers voorrang op de competitie, en dus moest de competitiewedstrijd van dit weekend in en tegen Hasselt worden uitgesteld. Die wedstrijd zal woensdag 23 september worden afgewerkt.

“Ja, dat is één van de consequenties, maar die nemen we er graag bij”, aldus middenvelder Mathias Nijs. “Ik denk dat we ons tegen La Louvière aan een typisch Waalse tegenstander mogen verwachten, aan een wedstrijd met veel duels. Maar daar mogen we ons niet door laten doen. We hebben een nieuwe dosis vertrouwen getankt na die overwinning tegen Berchem, een overwinning die er kwam met goed voetbal, veel pressing, veel kansen. Er is geen enkele reden om aan onszelf te gaan twijfelen en we hopen minstens nog één ronde verder te bekeren.”

Woensdag is er dan de uitgestelde competitiestart, in en tegen Hasselt. “We hebben geen perfecte voorbereiding gespeeld, wel een goede. Heist en Berchem passeerden de revue, en in die wedstrijden hebben we het goed gedaan, met telkens een zege. Als gepromoveerde club zullen onze tegenstanders er kwalitatief niet minder op worden, maar ik ga er vanuit dat we toch sterk genoeg zullen zijn om een plek in de veilige middenmoot te ambiëren. Maar laat ons nu maar eerst La Louvière opzij zetten, toch ook niet de eenvoudigste opdracht.”