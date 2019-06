Massale mezensterfte in Vlaanderen: onderzoek naar mogelijk verband met pesticiden Ook Lierenaar Bert Van de moortel vond nest dode meesjes in zijn tuin Kristof De Cnodder

26 juni 2019

17u12 0 Lier SOS Mees! In de provincie Antwerpen vonden ‘vogelspotters’ dit voorjaar maar liefst 983 dode mezenjongen, in heel Vlaanderen waren dat er zelfs 4.516. Vogelbescherming Vlaanderen en de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) laten nu onderzoeken of er een verband is met het gebruik van pesticiden.

In 2018 liepen bij de Vogelbescherming en VELT heel wat spontane meldingen binnen van mezensterfte. Beide vzw’s besloten om het fenomeen dit jaar zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen. Er werd bij de bevolking een oproep gelanceerd om dode mezenjongen aan te geven via de website www.sosmezen.be. Ook Lierenaar Bert Van de moortel deed zo’n aangifte. In een nestkastje aan zijn woning op de Lintsesteenweg vond hij recent acht dode meesjes.

“Ik vond het verdacht dat het na een aantal weken vrolijk gekwetter plots stil werd”, vertelt Bert. “Toen ik ging kijken, stelde ik vast dat alle mezen in het nest gestorven waren. Toeval of niet: een buurman had iets voordien het verdelgingsmiddel Confidor gebruikt om de buxusmot te bestrijden, iets wat hij zelf tegenover mij toegaf. In principe is dat product verboden voor particulieren, maar de buur in kwestie was er via het illegale circuit toch aan geraakt. En aangezien mezen zich voeden met de larven van de buxusmot…”

Ook bij de Vogelbescherming en VELT vermoedt men dat de opkomst van de buxusmot en het gebruik van pesticiden om de mot tegen te gaan iets te maken zou kunnen hebben met de opvallende sterftecijfers bij jonge mezen. “Op dit moment moeten we echter nog met twee woorden spreken”, pikt Gabrielle Ma’ari van VELT in. “Verder onderzoek is nodig om zekerheid te verkrijgen. Daarom worden straks honderd van de door de burgers verzamelde mezenlijkjes in een laboratorium onderzocht.”

In Nederland werd vorig jaar al een soortgelijk onderzoek uitgevoerd, weliswaar op kleinere schaal. “Daar werd op slechts tien mezenjongen een autopsie uitgevoerd. Tijdens die studie werden sporen gevonden van veertien verschillende soorten pesticiden, waaronder de al sinds de jaren ’70 verboden insecticide DDT en dat is toch best zorgwekkend”, vult Gabrielle Ma’ari aan. “Het is nu afwachten of ons grootschaliger onderzoek de Nederlandse bevindingen bevestigt.” De definitieve resultaten vanuit het labo worden in de loop van september verwacht. Afhankelijk daarvan zullen de Vogelbescherming en VELT de overheid al dan niet om extra maatregelen vragen.