Marleen Vanderpoorten wordt voorzitter AP Hogeschool Kristof De Cnodder

24 oktober 2019

16u32 1 Lier Liers schepen en voormalig burgemeester Marleen Vanderpoorten is de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van AP Hogeschool Antwerpen. Ze volgt ex-gedeputeerde Inga Verhaert op, die sinds 2015 voorzitter was.

Tussen 1999 en 2004 was Marleen Vanderpoorten nog Vlaams minister van Onderwijs en in die zin heeft ze dus voeling met de sector. Vanderpoorten was trouwens ook al ondervoorzitter bij AP. In die functie wordt ze nu opgevolgd door Luk Lemmens, eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen. Lemmens is ook bevoegd voor het provinciaal onderwijs. AP Hogeschool verwelkomt tijdens dit academiejaar over de verschillende campussen maar liefst 14.000 studenten. Dat zijn er 3.000 meer dan vorig jaar. De komst van 16 nieuwe graduaatsopleidingen lag aan de basis van die spectaculaire groei.