Marktkraamster niet te spreken over nieuwe standplaats aan Veremansplein: “Me opstellen tussen de afvalcontainers? Daar bedank ik voor” Kristof De Cnodder

12 juni 2020

16u23 0 Lier Er is een dispuut ontstaan tussen de stad Lier en één van de vaste standhouders op de zaterdagmarkt. Nancy Van Dyck, die al een drietal jaren wenskaarten verkoopt tijdens de Lierse markt, is ‘not amused’ omdat ze vorig weekend haar kraam moest opstellen tussen drie ondergrondse afvalcontainers: “Zo lang men me daar wil zetten, kom ik niet meer.”

Afgelopen weekend trok Nancy met haar wenskaartenkraam voor het eerst sinds de lockdown naar Lier, waar de wekelijkse markt tot nader order is verhuisd naar het Renaat Veremansplein en omgeving. Toen Nancy zag welke plaats de marktleiding haar op de alternatieve locatie had toebedeeld, droop ze echter ontgoocheld af.

“Tot mijn grote verbazing werd ik geacht mijn goederen uit te stallen tussen drie afvalcontainers”, vertelt de marktkraamster uit Sint-Job. “Daar heb ik serieuze bedenkingen bij. Door de coronacrisis wordt er dezer dagen meer dan ooit gehamerd op hygiëne. Maar ik zou dan wel klanten moeten ontvangen tussen de afvalbakken… Daar heb ik voor bedankt.”

Coronavoorschriften

Omdat Nancy vorige week rechtsomkeer maakte, werd haar marktabonnement door het schepencollege geschorst tot en met zaterdag 27 juni. Nadien mag de wenskaartenverkoopster – indien ze voor 22 juni bevestigt – terugkeren. Haar standplaats blijft dan wel de zelfde, maar daar past ze dus voor. “Ik noem dat geen echte plaats. Zo lang men me daar wil zetten, kom ik niet meer”, is Nancy duidelijk.

“Het is inderdaad niet de meest gezellige plaats op de markt, maar je moet ook de omstandigheden in acht nemen”, reageert Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). “In het kader van de coronavoorschriften dienen kramen nu verder uit mekaar te staan. Tegelijk is de ruimte natuurlijk niet onbeperkt. Eigenlijk was het dus die plaats of geen plaats. Indien betrokkene zich daar niet wil opstellen, zullen we de locatie vrij geven voor marktkramers die er wél interesse voor hebben.”