Markten tijdelijk verboden? Dan stellen we onze kraam toch gewoon op in ons eigen magazijn Groente- en fruitkramer Vekemans laat zich niet klein krijgen door coronamaatregelen Kristof De Cnodder

24 maart 2020

13u28 0 Lier Openbare markten zijn door de coronacrisis tegenwoordig verboden, maar dat wil niet zeggen dat de mensen van groente- en fruitkraam Vekemans uit Lier dezer dagen met hun vingers zitten te draaien. De marktfamilie stelt haar kraam dan maar op in het bedrijfsmagazijn, in de nieuwe KMO-zone Bollaarpark. Daar klanten ontvangen is perfect reglementair.

Als kleine zelfstandige moet je in coronatijden creatief en flexibel zijn om te overleven. Bij familiebedrijf Vekemans heeft men dat goed begrepen. “Toen de overheid besliste om markten voorlopig te verbieden, bedachten we een noodoplossing”, zegt spreekbuis Ron Vos. “We waren sowieso al van plan om in de toekomst onze kraam elke vrijdag op te stellen in ons gloednieuwe magazijn. Door de coronacrisis besloten we om tot nader order dagelijks – behalve op maandag – groenten en fruit te verkopen in onze eigen opslagplaats. Op deze manier hopen we ons er door te slaan. Ons bedrijf bestaat sinds 1938, maar een dergelijke situatie maakten we nooit eerder mee.”

Volgens Ron Vos kende de verkoop op de vaste locatie een meer dan degelijke start: “Zondag kregen we hier zelfs klanten over de vloer die normaal bij ons komen kopen op de markt in Herentals. De mensen willen blijkbaar dus een eindje voor rijden voor kwaliteitsgroenten en - fruit.” De kraam van Vekemans, die aan Vakenderveld 9/2 staat, is zes dagen op zeven open tussen 8 en 14 uur.