Marktbezoekers krijgen cadeautje op 14 december Kristof De Cnodder

05 december 2019

Tijdens de Lierse zaterdagmarkt van 14 december zullen de stad en de plaatselijke marktvereniging kleine cadeaupakketten uitdelen aan de bezoekers. In de pakketjes zitten gratis zuivelproducten en eieren.

Vanaf 9 uur worden de eindejaarscadeaus verspreid onder de marktbezoekers. In totaal zullen er negenhonderd pakketjes worden gemaakt. Het is trouwens goed om weten dat de marktkramers op 14 december voor een keertje verhuizen naar het Renaat Veremansplein en de omliggende straten. Op de Grote Markt staat dat weekend immers de jaarlijkse kerstmarkt op het programma. De stand waar de cadeaus worden verspreid kan u vinden in de Anton Bergmannlaan.