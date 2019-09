Maria en François zestig jaar getrouwd: “Leerden mekaar kennen in danstent” Kristof De Cnodder

05 september 2019

François Mutsaert en Maria Van Elsen (allebei 80) uit Lier hebben iets te vieren. Het is immers exact zestig jaar geleden dat ze in het huwelijksbootje stapten.

“We leerden mekaar kennen in een danstent tijdens een plaatselijke kermis”, herinnert Maria zich. “Voor mij was het de eerste keer dat ik mocht uitgaan en ik leerde ineens de man van mijn leven kennen (lacht).” Samen kreeg het koppel één dochter, Carine. Later kwam ook kleinzoon Xan er bij.

François kwam vroeger aan de kost als vishandelaar en Maria hielp achter de schermen. Nu genieten de jubilarissen van hun oude dag in een serviceflat aan dienstencentrum Het Schoppeke. Als het mooi weer is, trekken ze er wel eens op uit voor een wandeling door de stad en doen ze een terrasje.