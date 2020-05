Man wou ex-partner wurgen met riempje van handtas: “Situatie is geëscaleerd door coronacrisis” Tim Van Der Zeypen

28 mei 2020

15u30 0 Lier Oleg P. uit Lier riskeert een celstraf van 37 maanden nadat hij in april zijn ex-vriendin wilde wurgen. Dat wou hij doen met het riempje van haar handtas. De vrouw kon ontkomen maar volgens de wetsgeneesheer hadden de verwondingen fataal kunnen aflopen. Volgens de verdediging heeft de man al jaren een alcohol- en drugsverslaving, maar is de situatie geëscaleerd door de coronacrisis.

Begin april ging de vrouw zelf aangifte doen bij de politie. Ze verklaarde toen dat er een ruzie was ontstaan met haar toenmalige partner omwille van een sms van haar ex. “Die ruzie escaleerde al snel na een bezoek aan de nachtwinkel en er vielen klappen”, zei openbaar aanklager Ken Van Hoogenbemt. Het slachtoffer kreeg eerst haar handtas naar haar hoofd gegooid en bij het oprapen van haar spullen, voelde ze plots een riem rond haar nek. “Alles werd wazig en ik moest happen naar ademen”, klonk het bij de vrouw tijdens haar verklaringen bij de politie. “Gelukkig kon ik men nog verweren en vluchten.”

De vrouw vertoonde ernstige verwondingen aan haar hoofd en hals. Volgens de wetsgeneesheer had de wurging mogelijk fataal kunnen aflopen. Bovendien bracht het verdere onderzoek nog tal van ander partnergeweld aan het licht. Zo werd de vrouw in de periode tussen 6 december 2019 en begin april 2020 meermaals geslagen of bij de keel gegrepen. Een keer moest de politie zelfs tussenbeide komen. “Dit gebeurde nadat mevrouw, hem was gaan oppikken in het psychiatrische ziekenhuis voor zijn alcohol- en drugsverslaving. Wanneer zij sigaretten ging halen, dronk hij een fles sterke drank op waardoor er opnieuw ruzie was ontstaan”, aldus de aanklager.

“Hij is een man met twee gezichten. Als hij niet gedronken heeft, is hij een fantastisch persoon maar als hij heeft gedronken is hij een beest.” Ex-partner van Oleg P.

Corona

De aanklager vorderde vandaag een celstraf van 37 maanden met probatie-uitstel. “En dat heeft meneer volledig aan zijn ex-partner te danken”, besloot Van Hoogenbemt. De vrouw stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van één euro provisioneel. Zij bleef haar ex-partner, ondanks het vele verdriet én schuldgevoel, verdedigen. “Het is een man met twee gezichten”, klonk het. “Als hij niet gedronken heeft, is hij een fantastische persoon maar als hij heeft gedronken is hij een beest.” Zij vond de man eveneens een slachtoffer: “Het gevolg van het falen van de hulpverlening en waarbij de coronacrisis de druppel was.”

Hiermee verwees ook de vrouw naar de ernstige drugs- en alcoholverslaving van P. Die verslaving was naar eigen zeggen ontstaan na de dood van zijn eerste vrouw in 2011. “Hij kon met zijn verdriet nergens naar toe en vond een uitvlucht in de heroïne”, klonk het bij zijn raadsman Manu Bande. “In de loop der jaren waren er verschillende poging om van zijn verslavingen vanaf te geraken maar die verliepen niet vlot. Kort voor het uitbreken van de coronacrisis werd alle intake-gesprekken opgeschort en dat gooide roet in het eten. Hij raakte gefrustreerd en toen is de situatie geëscaleerd.”

Jaloers

De feiten werden niet betwist maar wel gekaderd. Volgens de verdediging is er ook nooit een intentie geweest om de vrouw te doden. Zij vroegen de herkwalificering naar slagen en verwondingen. “Hij werd jaloers na de berichten van haar ex en wou haar weg uit haar woning. Heeft hij dat op een barbaarse en verkeerde manier gedaan? Absoluut. Dat spreken we vandaag niet goed maar het was de aard van het beestje”, besloot meester Bande. Volgens de verdediging was de man niet gebaat met een opsluiting in de gevangenis en dus werd er een straf met probatie-uitstel gevraagd.

Vonnis op 25 juni.