Man vrijgesproken voor verkrachting van zwakbegaafde vrouw Tim Van Der Zeypen

02 oktober 2020

10u00 0 Lier Een 30-jarige man uit Lier is door de Mechelse rechters vrijgesproken voor de verkrachting van een zwakbegaafde vrouw. De feiten dateren van september 2018.

De vrouw stapte destijds naar de politie. Ze vertelde de speurders dat ze de weg was kwijtgeraakt en een onbekende man had aangesproken om de weg te vragen. Hij zou haar meegenomen hebben naar het huis van zijn oom en haar in de zetel verkracht hebben. De man ontkende de feiten. Op zitting begin september verwees zijn raadsman naar zes eerdere klachten van de vrouw. “Hiervan werden maar drie personen geïdentificeerd en werd er maar één effectief veroordeeld voor verkrachting”, klonk het.

Het pleidooi van de strafpleiter kon de Mechelse rechters uiteindelijk overtuigen. Ze spraken de man vrij.