Man steekt broer in het bovenbeen: “Nee, Ik heb niet gestoken. Mijn broer is gevallen en belandde op het mes” Tim Van Der Zeypen

07 oktober 2020

17u00 0 Lier Een Palestijnse vluchteling uit Antwerpen riskeert een celstraf van één jaar met uitstel nadat hij tijdens een ruzie met zijn broer uithaalde met een mes. Dat mes werd zo’n zeven centimeter diep in het linkerbeen geplant. “Per ongeluk”, klonk het bij de beklaagde. “Ongeloofwaardig”, repliceerde het parket.

Afgelopen zomer moest de politie van Lier uitrukken naar een woning in de Lisperstraat. Een van de bewoners was neergestoken met een mes. Ter plaatse bleek dat het slachtoffer een diepe steekwonde had opgelopen aan het linkerbeen. Kort daarvoor had het slachtoffer ruzie gekregen met zijn broer over het roken van een joint. Wanneer het later slachtoffer hem hiermee confronteerde en vertelde dat hij de politie zou verwittigen, ging de beklaagde door het lint.

Er volgde een schermutseling tussen de broers waarbij aan weerszijde hevige klappen vielen. Toen één van hen een mes trok, ging het van kwaad naar erger. Er werd geduwd en getrokken waarna het mes in het bovenbeen van het slachtoffer werd geplant. “Het gevolg van wat duw- en trekwerk”, zei de Antwerpenaar. “Maar ik heb nooit met het mes gestoken." Het parket vond deze verklaringen niet ongeloofwaardig. Niet enkel was de steekwonde zeven centimeter diep, ook de wetsgeneesheer oordeelde dat de verwondingen en de verklaringen niet overeen kwamen.

Er werd een celstraf van één jaar gekoppeld aan een geldboete van 800 euro met uitstel gevorderd. De feiten werden op zitting niet betwist. Alleen benadrukte meester Fatima Ahmad, de advocate van de Antwerpenaar, dat haar cliënt niet met opzet heeft gehandelde. “Bovendien is zijn broer als eerste beginnen te slaan”, besloot de strafpleiter. Zij vroeg aan rechter Suzy Vanhoonacker enige mildheid en stelde een straf met uitstel voor.

Een vonnis in de zaak volgt op 21 oktober.