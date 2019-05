Man sloeg vrouw in het aangezicht: “Ik wou haar gewoon doen zwijgen” TVDZM

22 mei 2019

13u30 0

Een 33-jarige Syriër uit Lier riskeert een celstraf van zes maanden met uitstel. De dertiger stond terecht voor partnergeweld. Hij sloeg en stampte zijn vrouw. Het waren enkele getuigen op straat die de politie verwittigden. Zij grepen in omdat ze zagen hoe hij agressief hij plots tewerk ging. De man zelf ontkende de slagen en verwondingen niet, maar gaf een opvallende uitleg: “Ik heb haar enkel willen doen zwijgen”, klonk het op zitting woensdagmorgen. “Die discussie was ontstaan omdat zij onze zoon van school was gaan halen terwijl ik dat niet wist. Toen ik op school aankwam, vertelden ze me dat hij al was opgepikt. Ik was kwaad. Maar uiteindelijk was het niet meer dan een ‘klein probleempje’ tussen mij en mijn vrouw.” Het parket kon die uitleg niet smaken: “Een klein probleem? Waarom moeten omstaanders dan naar de politie bellen?” De verdediging verzette zich niet tegen een straf met uitstel. “De inburgering vlot goed en hij is intussen Nederlands aan het leren”, klonk het nog. Vonnis binnen de maand.