Man schuldig aan valsheid in geschrifte maar krijgt voorlopig geen straf TVDZM

19 februari 2020

Een man uit Lier is door de rechter schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte. Vorige maand stond Lucien C. terecht omdat hij een valse factuur had opgemaakt. De feiten werden niet betwist maar door de verdediging wel geminimaliseerd. “Mijn cliënt had in het verleden al klusjes uitgevoerd maar deze keer vroegen de ‘klanten’ om een factuur. Omdat het om stormschade ging en de verzekering had een factuur nodig”, klonk het. “Hij heeft toen niet goed nagedacht en een factuur gemaakt op naam en op basis van de gegevens van zijn werkgever. Dom en dat weet hij intussen ook.” Het parket eist een celstraf van zes maanden met uitstel. Daar ging de rechter niet op in. Zij gaf hem een opschorting van straf. Dat wil zeggen dat indien hij de komende drie jaar geen nieuwe strafbare feiten pleegt, hij voorlopig geen straf krijgt opgelegd.