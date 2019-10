Man riskeert zes maanden cel voor vechtpartij op café TVDZM

28 oktober 2019

12u45 0 Lier Het parket in Mechelen heeft maandagvoormiddag een celstraf van zes maanden effectief gevorderd voor Sven V.H.. De man stond terecht voor een vechtpartij in een café op het Lierse Zimmerplein.

V.H. liet verstek gaan, het slachtoffer daagde wel op. Deze laatste stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van 2.500 euro. In oktober vorig jaar moest hij een klap incasseren van beklaagde. “Eens op de grond werd er ook nog nagetrapt”, aldus het parket.

De aanleiding voor de vechtpartij was een omgevallen drankje van een vriendin van beklaagde. “Het latere slachtoffer wandelde namelijk naar buiten en stootte daarbij per ongeluk tegen het tafeltje van beklaagde. Hierdoor viel er een drankje om”, ging het parket verder. “Omdat het latere slachtoffer verder wandelde en geen nieuw drankje wou betalen, is beklaagde hem achterna gegaan en kwam het op het terras tot een confrontatie.”

Naast de celstraf van zes maanden riskeert beklaagde ook nog een geldboete van 800 euro. Het parket hield in die vordering onder meer nog rekening met het strafblad van beklaagde. Hierop stonden drie veroordelingen voor slagen en verwondingen. Vonnis op 25 november.