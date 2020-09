Man riskeert vijftien maanden cel voor reeks winkeldiefstallen: “Het was een uitvlucht en het zorgde voor een kick” Tim Van Der Zeypen

16 september 2020

14u15 1 Lier Een man uit Lier heeft zich vandaag moeten verantwoorden voor een reeks winkeldiefstallen. Zowel bij speelgoedwinkel Dreamland als bij Brico, Hubo en Mediamarkt ging hij ervandoor met verschillende spullen. Het parket vroeg vijftien maanden cel met uitstel.

De Lierenaar liep in september vorig jaar tegen de lamp. Dit nadat hij tijdens een bezoek aan de speelgoedwinkel in Lier werd herkend voor een eerdere diefstal. Hij stak toen een dure VR-bril van zo’n driehonderd euro in een goedkopere verpakking en ging deze vervolgens afreken. “Uit verder onderzoek is gebleken dat hij bijna dagelijks spullen ging stelen”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens vandaag. “Niet enkel in winkels, maar ook van zijn eigen werkgever.”

Ontkennen deed de man niet. Hij gaf een deel van de feiten toe, het andere deel betwistte hij wel of kon hij althans niet meer herinneren. “Zijn motief? Financiële moeilijkheden, een uitvlucht en een kick”, verduidelijkte zijn advocate. “Hij had net zijn vader verloren, werkte ’s nachts en was overdag thuis. Hij voelde zich wat eenzaam en heeft dan in deze activiteiten zijn vlucht gezocht. Het gaf hem een kick.” Nog volgens de verdediging is hij inmiddels in therapie bij een psycholoog.

De verdediging vroeg voor de huisdiefstal de vrijspraak. “Ik heb die spullen niet gestolen, maar wel geleend. Mijn ploegbaas was hier steeds van op de hoogte”, voegde de Lierenaar zelf toe aan het pleidooi van zijn advocate. Voor de winkeldiefstallen vroeg de advocate een opschorting van staf. “Mijn cliënt heeft nog een blanco strafblad en het is de eerste keer dat hij met justitie wordt geconfronteerd”, besloot de strafpleitster.

Vonnis volgt op 14 oktober.