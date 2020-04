Man riskeert een jaar cel voor partnergeweld: “Heerste als een tiran over zijn gezin” Tim Van Der Zeypen

15u00 0 Lier Yasser E., een Lierenaar met Egyptische roots, riskeert een celstraf van een jaar effectief. De man stond terecht voor partnergeweld. “Hij heerste als een tiran over zijn gezin”, klonk het bij het parket.

De politie moest in september 2019 ingrijpen nadat de vrouw van E. verschillende klappen had gekregen. De vrouw verklaarde toen dat de aanleiding voor de slagen, een discussie over geld was. “Meteen werd duidelijk dat het niet de eerste keer was dat er klappen vielen in het huishouden”, zei de openbaar aanklager op zitting. “De vrouw van de beklaagde haar daarvoor ook al verschillende klappen moeten incasseren. Haar verwondingen werden steeds vastgesteld door de dokter. Er werden ook telkens foto’s getrokken.”

Hoewel de Lierenaar eerst nog ontkende, begon hij toch mondjesmaat enkele dingen toe te geven. “Wanneer zij hem niet gehoorzaamde, kreeg de vrouw klappen”, besloot de aanklager. “Bovendien heeft hij sinds de feiten nooit een motivatie getoond om iets aan zijn problemen te doen. Meer nog. De feiten werden ernstiger en ernstiger." Het parket vorderde op zitting een celstraf van een jaar effectief alsook een geldboete die kan oplopen tot 208 euro. De verdediging vroeg om hier niet op in te gaan en stelde een straf met uitstel voor.

Een vonnis volgt volgende week.