Man riskeert een jaar cel voor diefstal en oplichting TVDZM

14 juni 2019

11u50 0 Lier J ohny T. uit Lier heeft zich vanochtend moeten verantwoorden voor diefstal en oplichting. De man riskeert hiervoor een celstraf van een jaar effectief en een geldboete van 150 euro.

Het parket startte een onderzoek op nadat zijn voormalige werkgever klacht indiende. “De man zou een fiets hebben meegenomen naar huis maar nooit meer teruggebracht. Bovendien zou hij ook nog 1.500 euro uit de kassa hebben gestolen”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens op zitting. “Later werd die fiets ook teruggevonden bij beklaagde thuis. Ook de diefstal van het geld, gaf hij meteen toe.” Niet veel later dienden ook zijn ex-huisbaas en ex-vrouw klacht in. Nadat hij naar een andere woning verhuisde, nam hij in het huis een boiler en thermostaat mee. Zijn ex-vrouw merkte dan weer op dat hij met haar naam een contract probeerde af te sluiten bij proximus. De feiten werden door de verdediging niet betwist. “Hij had vroeger een café maar dat is failliet gegaan. Sindsdien heeft hij bijzonder veel schulden”, zei zijn advocate Liesbeth De Vleesschouwer. Zij vroeg een straf met probatie-uitstel. Of de rechter daar ook zal op ingaan, weten we op 26 juni.