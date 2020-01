Man maakt vals factuur op voor klusjes TVDZM

21 januari 2020

15u35 0 Lier Een man uit Lier heeft zich voor de rechter moeten komen verantwoorden voor het opmaken van een vals factuur. Het parket eiste een celstraf van zes maanden met uitstel. De verdediging betwistte de feiten niet maar minimaliseerde ze wel.

“Mijn cliënt had in het verleden al klusjes uitgevoerd maar deze keer vroegen de ‘klanten’ om een factuur. Omdat het om stormschade ging en de verzekering had een factuur nodig”, klonk het bij zijn raadsvrouw. “Hij heeft toen niet goed nagedacht en een factuur gemaakt op naam en op basis van de gegevens van zijn werkgever. Dom en dat weet hij intussen ook.”

Volgens het parket ging het om oplichting. Naast de celstraf met uitstel vroeg het daarom ook nog een effectieve geldboete van 800 euro. Gelet op het beperkte inkomen en het gunstige strafblad vroeg de verdediging om een opschorting van straf. Een vonnis volgt op 17 februari.