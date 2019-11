Man krijgt zes maanden cel voor vechtpartij op café TVDZM

29 november 2019

De rechtbank in Mechelen heeft Sven V.H. uit Lier veroordeeld tot een celstraf van zes maanden. De Lierenaar stond terecht voor een vechtpartij in een café op het Zimmerplein. Dat gebeurde in oktober vorig jaar. De aanleiding was een omgevallen drankje van een vriendin van beklaagde. “Omdat het latere slachtoffer geen nieuw drankje wou betalen, is beklaagde hem achterna gegaan en kwam het tot een confrontatie”, zei de openbaar aanklager vorige maand. “Het slachtoffer moest een klap incasseren, viel op de grond en kreeg vervolgens ook nog een trap.” Beklaagde stuurde destijds zijn kat naar de rechtbank. Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding. De rechtbank kende hem uiteindelijk een bedrag van 250 euro toe. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend.