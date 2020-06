Man krijgt straf met uitstel nadat hij ex-vrouw wou wurgen met riempje van handtas Tim Van Der Zeypen

25 juni 2020

11u30 0 Lier Oleg P. uit Lier is schuldig bevonden aan een poging doodslag. In april 2020 probeerde hij zijn ex-vriendin te wurgen. Hij gebruikte hiervoor het riempje van zijn handtas. Hij kreeg vandaag een celstraf van 37 maanden met uitstel opgelegd.

De vrouw stapte in april naar de politie en deed aangifte. Ze verklaarde te zijn geslagen door haar man. Dit na een felle discussie tussen beide. Ze verklaarde verder ook nog dat ze haar eigen handtas naar het hoofd kreeg geslingerd en plots een riempje rond haar nek voelde. Het bleek om de riem van haar handtas te gaan.

“Alles werd wazig en ik moest happen naar ademen”, klonk het bij de vrouw tijdens haar verklaringen bij de politie. “Gelukkig kon ik men nog verweren en vluchten.” Volgens de vaststellingen van de wetsgeneesheer had de wurging mogelijks fataal kunnen aflopen. Verder onderzoek bracht ook nog meer partnergeweld aan het licht.

Jaloezie

Zo werd de vrouw volgens het parket tussen 6 december 2019 en begin april 2020 meermaals geslagen of bij de keel gegrepen. Het parket eiste een celstraf van 37 maanden met een probatie-uitstel. De verdediging ontkende de feiten niet maar kaderde ze wel. Volgens hen handelde de man uit jaloezie.

Er werd ook nog gevraagd om de feiten te herkwalificeren. “Er is nooit een intentie geweest om haar te doden”, aldus Manu Bande, de raadsman van P. Hierop ging de rechtbank niet in, maar het volgde het parket wel in zijn vordering. De celstraf 37 maanden werd uitgesproken met uitstel gekoppeld aan hele reeks voorwaarden.

Residentiële opname

Zo moet de man zich onder meer residentieel laten opnemen waardoor hij zich kan laten helpen voor zijn alcohol- en drugsproblematiek. Er werd ook nog een contactverbod uitgesproken door de rechtbank. Zo mag de Lierenaar geen contact meer opzoeken met zijn ex-vrouw.