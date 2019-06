Man krijgt opnieuw tien maanden cel voor vechtpartij TVDZM

11 juni 2019

De rechter in Mechelen heeft Musa K. uit Lier opnieuw veroordeeld tot een celstraf van tien maanden effectief en een geldboete van 600 euro. De man werd eerder al tot diezelfde straf veroordeeld voor een vechtpartij in de tunnel van het station van Lier maar K. tekende verzet aan. De vechtpartij dateert al van september 2013. Toen trok de man samen met nog twee anderen naar het station waar ze met een vierde persoon een discussie zouden uitpraten. Die discussie ging om het omgangsrecht van een kind. “De discussie liep helemaal uit de hand. Er werd een mes getrokken en vervolgens kreeg mij cliënt een mes in de rug en in de zij”, klonk het bij de advocaat van K. “Hij wou nog weglopen maar geraakte niet weg en heeft dan teruggevochten. Wat kon hij anders doen?” Het parket was het daar niet mee eens. Volgens de openbaar aanklager was het drie minutenlang trappen geen zelfverdediging. Zij vroeg de bevestiging van het verstekvonnis, de verdediging vroeg om hem niet te veroordelen. Rechter Suzy Vanhoonacker volgde uiteindelijk het parket. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.